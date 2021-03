Jan Dulles heeft het niet graag over het overlijden van zijn drie maanden oude dochter Donna, vertelt de 3JS-zanger in de uitzending van Humberto.

"Het brengt me juist terug bij wat er gebeurd is", aldus Dulles over het plotselinge overlijden van zijn dochter in december. "Terwijl ik dat liever wegstop."

De zanger vertelt dat hij een tijd boodschappen heeft laten bezorgen om niet op straat over het overlijden van Donna te hoeven te praten. "Ik haal mijn steun uit mijn tweejarige zoon James", licht de zanger zijn rouwverwerking toe.

Dulles schreef wel een nummer over zijn dochter: Vreemde Leegte. Dat was volgens hem toeval, omdat hij totaal geen zin had om muziek te maken.

"Ik moest muziek gaan uitzoeken voor de uitvaart", licht hij toe. "Tears in Heaven van Eric Clapton over zijn overleden zoon vond ik altijd afgezaagd, maar snapte ik opeens. Zo Stil van BLØF is ook zo'n nummer."

"Dan kom je erachter hoe belangrijk muziek is en wat dat doet", besefte Dulles toen. Een week na de begrafenis dook hij ondanks tegenzin met de 3JS de studio in en ontstond Vreemde Leegte.

Na het overlijden bleek dat de dochter van Dulles en zijn vriendin Caroline Mol een scheur in haar middenrif had.