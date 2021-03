Marco Borsato zegt in De Telegraaf dat hij en zijn ex-vrouw heel weinig tijd hebben gehad, voordat zij een gezin stichtten. De zanger vroeg haar al na drie maanden ten huwelijk.

Op de vraag of het allemaal te snel ging, antwoordt Borsato in het vraaggesprek: "Achteraf zeg ik: 'We hebben heel weinig tijd alleen met z'n tweeën doorgebracht'. Verloven, trouwen, de komst van Luca. Ik heb onderschat wat het met een vrouw doet om in toch vrij korte tijd, we hebben het over een goeie vier jaar, drie kinderen te krijgen."

Borsato en Leontine trouwden in 1998, in dezelfde tijd waarin zijn album De Waarheid uitkwam. Borsato noemt de periode 'de meest hectische tijd van alles'.

Nadat het stel elkaar enkele maanden had kunnen leren kennen, werd het huwelijk al voltrokken en was Leontine in verwachting.

"Ik was verliefd tot over mijn oren en dat ben ik 24 jaar, nee 25 jaar inmiddels, gebleven", zegt Borsato.

Borsato heeft de afgelopen dagen in meerdere interviews de relatiebreuk met Leontine toegelicht. Het stel maakte in februari 2020 bekend te gaan scheiden.