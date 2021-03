Karlie Kloss en haar man Joshua Kushner zijn ouders geworden. Kushner postte op Instagram een foto van de baby, maar deelde daarbij verder geen details. Hij schreef alleen: "Welkom op de wereld."

In oktober meldden enkele Amerikaanse showbizzsites dat Kloss zwanger was, het model bevestigde dat zelf een maand later op social media.

Kloss en Kushner zijn sinds 2012 samen en trouwden in oktober van 2018 in New York. Joshua is de broer van Jared Kushner, de echtgenoot van Ivanka Trump en adviseur van haar vader Donald tijdens diens presidentschap.

Tijdens de verkiezingen sprak Kloss haar steun uit voor Joe Biden en Kamala Harris. In haar laatste post op Instagram feliciteert ze de president en zijn rechterhand met hun overwinning.