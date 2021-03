De kinderen van Marco Borsato laten via hun sociale media weten trots te zijn op hun vader. Die vertelde zaterdagavond tijdens een openhartig interview met Linda de Mol over zijn burn-out en de affaires die hem zijn huwelijk kostten.

Zoon Luca Borsato (22) schrijft op Instagram dat hij een geweldige vader heeft, en verwelkomt hem "terug in deze wereld van liefde en vreugde".

"Je wilt half niet weten hoe trots ik op je ben, wat voor geweldige vader je altijd bent geweest en voor altijd zal zijn voor ons", vertelt hij op Instagram. "Laten we een moment nemen om nooit te vergeten dat je voor altijd mijn grote voorbeeld bent, en daarnaast voor vele anderen."

Ook dochter Jada Borsato (18) eert haar vader met een foto op Instagram. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe trots ik op jou ben, papa", schrijft ze. "Samen, voor eeuwig en altijd."

Marco Borsato's jongste zoon Senna (19) deelt een foto waarop hij als baby te zien is in de armen van zijn vader. Ook hij zegt "niet in woorden te kunnen omschrijven" hoe trots hij op zijn vader is.

Marco Borsato liet tijdens het interview in de speciale editie van Linda's Wintermaand weten dat Luca erg boos op hem was na de onthulling van zijn affaires, maar dat ze altijd hecht zijn gebleven. Ook was er tijdens de uitzending een lied te horen dat Jada voor haar vader schreef om hem een hart onder de riem te steken.

Leontine Borsato heeft niet op het interview gereageerd, maar deelde wel de post van haar jongste zoon in haar Instagram Stories.

Begin vorig jaar kondigden Borsato en zijn vrouw na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. Het interview met Linda de Mol was voor het eerst sinds ruim een jaar mediastilte dat Borsato weer van zich liet horen. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen het interview op SBS6.