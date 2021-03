Danny Vera huilt sneller sinds hij vader is, vertelde de zanger tijdens een interview met Nadia Moussaid voor On Stage dat zondagavond wordt uitgezonden.

Nadat Vera zijn nieuwe nummer Another Goodbye had gezongen, vroeg Moussaid om de betekenis van het nummer. "Liedjes uitleggen vind ik altijd lastig, omdat het de magie soms weghaalt. Maar deze gaat over de dood van mijn vader", aldus de zanger. De vader van Vera is bijna vijf jaar geleden overleden. "Het kwam onverwachts."

Moussaid vroeg of Another Goodbye betekent dat Vera op een andere manier afscheid had willen nemen van zijn vader. "Ja, zoiets", reageerde de zanger enigszins kortaf, waarna Moussaid vroeg of ze wel moest doorgaan.

"Ik heb net een kind, ik huil om alles en ik heb geen zin om op televisie te huilen. Ik jankte al best wel snel, maar nu helemaal. Als je wil dat ik deze set afmaak, moet je niet over dode ouders of kinderen beginnen, want ik ga als een malle", antwoordde de zanger.

On Stage is een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars tijdens de coronacrisis een alternatief podium wil bieden.

De aflevering met Vera is zondagavond om 19.20 uur te zien bij de VPRO op NPO2.