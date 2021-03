Marco Borsato heeft in een speciale aflevering van Linda's Wintermaand openhartig verteld over het afgelopen jaar, waarin hij een burn-out had en van zijn vrouw Leontine scheidde. "Ik heb veel zwarte gedachten gehad", zei Borsato in het interview met Linda de Mol, dat zaterdagavond op SBS6 was te zien.

"Een half jaar heb ik bij mijn moeder gezeten en onder een deken gelegen. Ik kon niet meer. Ik heb veel zwarte gedachten gehad, iets wat echt niet typerend is voor mij", vertelde Borsato, die zich pas sinds eind januari weer een beetje goed zegt te voelen. "Misschien stop ik wel met alles. Misschien stap ik er wel uit. Dat heb ik serieus overwogen. Zo diep zat ik."

"Mensen maakten zich zorgen, en er was ook een moment dat ik dat zelf deed. Dat heb ik ook aangegeven." Met name zijn beste vriend Peter is hem tot steun geweest, toen hij zichzelf "niet meer in de spiegel kon aankijken". "Hij schreef toen op een spiegel: ik hou van jou." Verder zag Borsato weinig mensen. "Ik had daar de energie ook niet voor."

'De kinderen zijn heel loyaal'

Borsato zegt het niet makkelijk te vinden om zichzelf te vergeven. Wel geeft hij aan dat de band met zijn ex-vrouw Leontine en zijn kinderen Luca, Senna en Jada nog steeds heel hecht is. "De kinderen zijn heel loyaal, naar ons alle twee. Dat zegt iets over de opvoeding, die flexibiliteit", aldus Borsato, die elke donderdag met zijn kinderen kookt en spelletjes speelt.

Op papier zijn de twee gescheiden, naar eigen zeggen op een "respectvolle manier". "Advocaten zeiden wel eens: joh, moeten jullie wel uit elkaar?" Dat betekent niet dat Borsato ervan uitgaat dat het wel weer goedkomt. "Wij hebben alle twee gezegd dat we de vorm (van een huwelijk, red.) loslaten."

Begin vorig jaar kondigden Borsato en zijn vrouw na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. Het is voor het eerst sinds ruim een jaar mediastilte dat Borsato door middel van het interview weer van zich laat horen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).