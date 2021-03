Het had weinig gescheeld of Imagine Dragons-frontman Dan Reynolds en zijn vrouw Aja Volkman waren uit elkaar gegaan, vertelt Reynolds in gesprek met de BBC. De twee waren in 2018 al op weg om hun scheidingspapieren te tekenen toen Volkman een berichtje naar de zanger stuurde.

"Dat was de eerste keer in zeven maanden dat ze met me sprak", aldus Reynolds. Het bleek om een liefdesverklaring van Volkman te gaan, waardoor bij de zanger de twijfel toesloeg.

Eenmaal in het advocatenkantoor vroeg hij Volkman waarom ze eigenlijk gingen scheiden. In plaats van hun handtekening onder de scheidingsakte te zetten, stond het paar op en ging lunchen. "We zagen het als een eerste date en werden weer verliefd."

"Het is zo bijzonder dat iemand je hele leven met één zinnetje kan veranderen", zegt Reynolds. "Als ze niets had gezegd, waren we gaan zitten en hadden we die papieren ondertekend."

Reynolds zingt over zijn herstelde relatie in Follow You, de eerste nieuwe single van Imagine Dragons sinds 2018. "Het moest over liefde gaan op een realistische manier", zegt hij daarover. "Iedereen die getrouwd is en kinderen heeft, weet dat het moeilijk is. Er is werk voor nodig en het lukt niet altijd, maar gelukkig gaat het voor Aja en mij nu fantastisch."