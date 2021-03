Ondanks eerdere berichten over een breuk lijkt de relatie van Jennifer Lopez en haar verloofde Álex Rodríguez niet voorbij te zijn. De twee laten in een gezamenlijke verklaring aan TMZ weten nog aan hun relatie te willen werken.

De zangeres en actrice en de honkballer ontkennen beiden bovendien dat er een derde partij bij betrokken zou zijn.

Vrijdag meldden diverse Amerikaanse media dat de liefde tussen Lopez en Rodríguez voorbij zou zijn en dat ze besloten hadden een punt achter hun relatie te zetten. Dat zou te maken hebben gehad met een mogelijke affaire.

Het koppel is sinds 2017 bij elkaar en is sinds 2019 verloofd. Lopez kreeg in 2008 twee kinderen met zanger Marc Anthony. Ook Rodríguez heeft twee kinderen uit een eerdere relatie.