Marco Borsato zegt door zijn breuk met Leontine, met wie hij bijna 22 jaar was getrouwd, veel geleerd te hebben over zijn handelswijze in de laatste jaren van hun huwelijk.

"Eigenlijk heeft deze scheiding, ik ben 54 maar dat moet dan maar zo, me inzichten gegeven in hoe ik gehandeld heb en wat ik nooit meer wil", vertelt de zanger aan De Telegraaf. Hij doet voor het eerst uitgebreid zijn verhaal na zijn burn-out en de bekendmaking van de scheiding.

Voor het stuklopen van het huwelijk vorig jaar was al bekend dat de zanger een affaire had gehad en gingen er geruchten over andere affaires. "Ik wil nooit meer terug naar de oude situatie", zegt Borsato nu. "Ik heb met mezelf afgesproken: ik ga nooit meer vreemd. Of het nu goedkomt met Leontine, of in een misschien ooit nieuwe relatie, het gif dat ik heb ervaren en wat dat doet met je relatie, dat wil ik nooit meer."

Volgens de zanger gaan hij en Leontine op een heel andere manier met stress om "en daardoor spreek je elkaars taal soms even niet. En dat 'even niet spreken' wordt steeds langer. In dat 'standje overleven' maak je soms primaire keuzes die je onder andere omstandigheden, met je volle verstand, niet zou maken. Maar ik was aan het overleven, zoals zij dat op haar manier deed."

'Faillissement in 2009 was kantelpunt'

De zanger ziet het faillissement van zijn bedrijf The Entertainment Group in 2009 als kantelpunt voor het stuklopen van zijn huwelijk. "Ik had een ongelooflijke burn-out na de val van het bedrijf toen. Ik eindigde daardoor bijna op nul. En los van dat feit, na jaren waarin alles wat we deden in goud en platina veranderde, viel nu alles over me heen. Het lelijkste in mensen kwam naar boven, dat doet iets met je."

Borsato prijst zichzelf gelukkig om de band die hij nu heeft met Leontine. "Als we elkaar zien dan omhelzen we elkaar, geven elkaar een kus. Daar ben ik blij om. De liefde is gebleven, ook al hebben we de vorm waarin die was gegoten middels een huwelijk moeten loslaten."

De zanger geeft zaterdagavond ook een interview aan Linda de Mol in een speciale aflevering van Linda's Wintermaand. Verder is deel twee van het Telegraaf-interview met Borsato maandag te lezen.