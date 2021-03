Sharon Osbourne heeft vrijdag via Twitter haar excuses aangeboden, nadat ze beschuldigingen aan het adres van televisiepresentator Pierce Morgan over racisme tegenover de hertogin van Sussex Meghan Markle op zichzelf had betrokken.

"Ik raakte in paniek en liet mijn angst om zelf voor racist uitgemaakt te worden de overhand krijgen", aldus Osbourne. "Aan personen van kleur, of wie ik dan ook beledigd heb, wil ik laten weten dat het me echt spijt."

De vrouw van muzikant Ozzie Osbourne had zich donderdag in haar show The Talk uitgelaten over haar vriendschap met Morgan. "Ik heb het gevoel alsof ik op het punt sta in de elektrische stoel te belanden, omdat ik een vriend heb van wie mensen denken dat hij een racist is. En dat zou mij ook een racist maken."

Osbourne laat weten te beseffen dat ze niet perfect is. De realityster en presentatrice zegt te willen blijven leren.

Markle vertelde maandag in gesprek met presentatrice Oprah Winfrey onder meer dat zij suïcidale gedachten had als gevolg van de grote druk die zij ervoer. Morgan trok deze uitspraken in twijfel, wat hem op kritiek van zijn collega's kwam te staan.

Na de kritiek op zijn negatieve uitspraken over de vrouw van de Britse prins Harry stopte Morgan per direct bij het programma Good Morning Britain dat hij sinds 2014 voor ITV presenteerde. Markle diende een klacht in over de uitspraken van Morgan.

Vrijdag meldt iNews dat Morgan wel in dienst blijft bij ITV.