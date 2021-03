YouTuber en zangeres Selma Omari negeert de negatieve berichten die mensen op sociale media op haar afvuren, vertelt ze in de podcast Alicante.

"Als ik het niet zie, bestaat het niet voor mij", aldus Omari. De YouTuber en zangeres noemt de haters "heel bekrompen in hun mindset".

Ondanks haar carrière als influencer en in de muziek hebben mensen vooral commentaar op het privéleven van de ex-vriendin van rapper Boef. Omari moedigt haar haters aan om naar haar muziek te luisteren. "Daar reageer ik wel op."

Omari is bezig met de productie van haar debuutalbum. Volgens haar hebben veel mensen nog een beperkte manier van denken over hoe hiphopmuziek in Nederland zou moeten klinken, vooral wanneer de artiest een vrouw is.