Fockeline Ouwerkerk keek erg uit naar de geboorte van haar tweede kind, maar zwanger zijn vond ze "het ergste wat er is". Dat vertelt de 39-jarige actrice in een interview met Kek Mama.

"Dat komt doordat ik acht maanden lang kotsmisselijk ben", aldus Ouwerkerk, die moeder is van zoon Joe (2) en dochter Vicky, die in april één wordt.

"De eerste maand heb ik nog nergens last van, maar daarna... Tijdens mijn eerste zwangerschap ging ik vrij snel naar de huisarts. Die zei meteen: 'Je gaat nú aan de medicijnen. Deze slik je drie keer per dag en die gaan je helpen.' Dat was zo. Als ik zo'n pilletje niet op tijd nam, ging het mis. Zonder functioneerde ik niet."

Ook tijdens haar zwangerschap van Vicky nam Ouwerkerk medicijnen. "Al ging het af en toe toch mis. Zoals die keer dat we aan het draaien waren voor Dit zijn wij en ik op de set zei: 'Jongens, sorry' en moest overgeven. Ik sprintte naar de wc en toen ik terugkwam, zei ik: 'Ik zal het maar vertellen, ik ben hartstikke zwanger.'"