Mayson, de zoon van wielrenner Dylan Groenewegen, is afgelopen woensdag met spoed in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een flauwte had gekregen.

Het duurde langer dan drie minuten voor er weer contact met hem te krijgen was, schrijft Groenewegen in zijn Instagram Stories.

"De eerste conclusies waren dat het een atypische koortsstuip zou zijn geweest. Maar toen het voorval zich nog geen 24 uur later weer voordeed, terwijl hij geen koorts had, waren er meer onderzoeken nodig om te achterhalen wat het nou kan zijn."

Omdat Maysons ademhaling vaak daalt, wordt hij momenteel "op al het mogelijke" getest, zoals het coronavirus, het RS-virus (het virus dat wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid, red.) en kinkhoest. Ook komt er een hartfilmpje en een hersenscan.

"We hopen snel op meer duidelijkheid, en dat ons mannetje snel weer zijn oude, gezonde, eigen ikke mag zijn."

Groenewegen en zijn verloofde, Nine Storms, werden op 2 januari ouders van Mayson. Hij werd zes weken te vroeg geboren.