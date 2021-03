Jeroen Nieuwenhuize (48) en zijn vriendin, journalist Tessa Kortlevers (31), verwachten hun eerste kind. De Radio 10-dj maakt het nieuws vrijdag bekend op Instagram.

"Eén plus één is drie", schrijft Nieuwenhuize bij een foto waarop hij te zien is met zijn zwangere vriendin.

Het stel is sinds 2015 samen en leerde elkaar kennen tijdens een interview dat Kortlevers met de radio-dj had. Ze wonen samen in Blaricum.

Nieuwenhuize is sinds 2018 werkzaam bij Radio 10. Daarvoor werkte hij zo'n twintig jaar lang bij Radio 538. Ook presenteerde hij diverse muziekprogramma's op TMF en SBS6.