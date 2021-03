André Hazes wilde het nieuws over zijn relatiebreuk met Monique Westenberg in een gezamenlijke verklaring aankondigen. Hij begrijpt daarom niet waarom zijn ex laat weten dat zij de breuk niet zag aankomen, vertelde de zanger donderdagavond in RTL Boulevard.

De artiest vertelde in het entertainmentprogramma zijn kant van het verhaal. Hij stelt dat de bom enkele weken geleden barstte tijdens hun vakantie op Bonaire. Hij besloot om eenmaal terug in Nederland uit hun huis te vertrekken.

"Er zijn zoveel dingen gebeurd, dat is in korte tijd niet zo te lijmen", aldus Hazes. Het koppel had ook ruzie in het bijzijn van hun zoon, wat hij "zijn kind niet wilde aandoen".

De zanger legde uit dat hij begin deze week "gestalkt" werd door de media, die lucht hadden gekregen van de vermeende relatiebreuk. Hazes wilde met Westenberg een gezamenlijke verklaring aan de pers geven. Hij zou haar daarover hebben geappt, maar Westenberg wilde daarmee wachten.

Woensdag kwam Story met het verhaal naar buiten en kort daarop werden de geruchten bevestigd door eerst Westenberg en daarna Hazes. Westenberg schreef dat Hazes "er wederom voor heeft gekozen om bij zijn gezin weg te gaan".

"Dat doet misschien nog wel het meest pijn", aldus de Leef-zanger. "Ik zou nooit bij mijn kind weg gaan." Dat Westenberg haar ex verwijt dat het nieuws naar buiten kwam voordat ze het aan hun zoon konden vertellen, kwetst Hazes naar eigen zeggen ook. "Ik moest namelijk zeggen dat ik voor werk ergens anders ging slapen. Ik wilde het Dré heel graag vertellen, terwijl zij dat wilde doen via een kinderpsycholoog. Maar ik kon het niet vertellen, want Story kwam met een verhaal."

'Nooit goed geweest in alleen zijn'

Hazes ergert zich er ook aan dat hij in de media als boeman wordt afgeschilderd en zei in Shownieuws dat de behoeften van hem en Westenberg te veel verschillen. "Ik heb mijn best gedaan om de man te worden die zij wilde, maar op een gegeven moment zie je dat we zestien jaar schelen. Ik ben geen huisvader, misschien over een jaar of dertig. Ik ben Hazes en artiest, ik hou van dat leven."

Hazes voelt zich naar eigen zeggen goed en woont momenteel in huis bij de familie Van Soelen. Hij is bevriend met Sarah, de 25-jarige dochter van de familie, die hij al enkele jaren kent. "Ik hou van een drankje. Als ik het moeilijk heb, grijp ik naar de fles, zij snapt dat heel goed." Hij benadrukte geen relatie met haar te hebben, maar sluit dit niet uit. "Ik ben nooit goed geweest in alleen zijn."

Tot slot legde de zanger uit dat hij momenteel geen contact heeft met Westenberg of zijn zoon. "Dat is ergens wel logisch, maar ik hoop dat het niet te lang duurt", aldus Hazes. "Ik wil graag mijn zoon zien."

Het management van de zanger bevestigde woensdag dat Hazes en Westenberg hun verloving hadden verbroken. In december vroeg de artiest Westenberg ten huwelijk. De twee hadden sinds 2014 een relatie en kregen in 2016 een zoon. Eind 2019 was het stel al even uit elkaar toen Hazes enkele maanden een relatie had met Bridget Maasland.