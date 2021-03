Model Emily Ratajkowski is bevallen van haar eerste kind. Maandag is haar zoon Sylvester geboren, laat ze donderdag via Instagram weten.

"Sylvester Apollo Bear is bij ons op aarde gekomen", schrijft de 29-jarige bij een foto waarop ze haar pasgeboren kind borstvoeding geeft. "Sly is op 8 maart bij ons gekomen op de gekste, mooiste en liefdevolste ochtend van mijn leven."

In oktober deelde het model een foto van de cover van de nieuwste editie van Vogue, waarop ze poseert met haar buik. In een tweede post deelde ze een stukje van haar 'zwangerschapsonthullingsvideo', die is geregisseerd door Lena Dunham. In de bijna drie minuten durende video praat de actrice tegen haar baby, over wie ze naar eigen zeggen al vaak droomt.

Ratajkowski is getrouwd met Sebastian Bear-McClard, een acteur en producent.