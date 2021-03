Nicole Young, die al maanden met Dr. Dre in een vechtscheiding is verwikkeld, heeft een contactverbod aangevraagd. Ze zegt meerdere keren door zijn fans met de dood te zijn bedreigd, meldt The Blast donderdag op basis van rechtbankdocumenten.

Young wil dat de rapper en producent minstens 100 yard (ruim 90 meter) bij haar huis in Malibu vandaan blijft. Ook wil ze hem niet meer zien en geen e-mails of andere berichten van hem ontvangen. Volgens de advocaat van Dr. Dre is een contactverbod nergens voor nodig en heeft hij zijn ex al tijden niet meer gezien.

Naar verluidt wil de rechter meer informatie van beide partijen om tot een beslissing te komen. Over drie weken vindt een hoorzitting plaats.

Young vroeg vorig jaar na een huwelijk van 24 jaar een scheiding aan. De twee trouwden in 1996 en hebben twee volwassen kinderen: zoon Truice en dochter Truly.