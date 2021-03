Justin Bieber heeft geen telefoon meer en gebruikt daarom een iPad om te communiceren de buitenwereld, vertelt hij aan Billboard.

"Ik heb geleerd grenzen te stellen", aldus de 27-jarige zanger, die over een maand zijn album Justice uitbrengt.

"Ik ben niemand iets verschuldigd. Het helpt me om nee te zeggen en bij mijn standpunt te blijven. Ik wil altijd graag mensen helpen, maar ik kan niet iedereen helpen en uiteindelijk help ik mezelf daar ook niet mee."

Biebers zit nu in een rustige en stabiele levensfase, maar maakte eerder een turbulente periode door. "Ik kan nu zonder problemen over die moeilijke periode praten zonder te denken dat ik een slechte persoon was, want die persoon ben ik niet meer. Ik heb gewerkt aan mezelf en weet nu waarom ik bepaalde beslissingen nam. Ik weet waar de pijn vandaan kwam."