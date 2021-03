Actrice Aja Naomi King, vooral bekend van haar rol in How to Get Away With Murder, is zwanger.

Op Instagram schrijft de actrice openhartig over de moeilijke periode die ze doormaakte na haar twee miskramen.

"Ik voelde me heel erg gesteund door vrouwen die openlijk over hun miskramen vertelden. Het gaf me troost in een tijd die erg zwaar was. Ik heb twee miskramen gehad en nog steeds kan ik niet onder woorden brengen wat dat met me heeft gedaan", aldus de 36-jarige actrice.

Dat anderen hun verhaal deden, was voor haar een reden om dat ook te doen. "Het is lastig om me tijdens deze zwangerschap niet te laten leiden door angst. Lastig om te geloven dat het echt is en dat het goed komt met de baby. Als je zelf zoiets meemaakt of hebt meegemaakt, wil ik tegen je zeggen dat je het niet alleen hoeft te doen."