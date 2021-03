Bibian Mentel, die aan kanker lijdt en onlangs te horen kreeg dat er voor haar geen behandelplan meer mogelijk is, zegt in een interview met Margriet vooral te vrezen dat ze haar gezin pijn zal doen.

"Dat moment gaat onherroepelijk komen", vertelt Mentel, die gasthoofdredacteur van het blad is, in gesprek met Floortje Dessing.

"Ik ben heel erg van de pais en vree en iedereen gelukkig maken, maar dat gaat simpelweg niet. Want ze gaan verdriet krijgen op het moment dat ik er niet meer ben."

Voor de 48-jarige voormalige snowboardster, die een zoon en twee stiefdochters heeft en met Edwin Spee getrouwd is, is alles bespreekbaar. Ook gesprekken over de dood schuwt ze niet. "Dat zijn soms verdrietige gesprekken en soms heel mooie gesprekken. Het helpt op een bepaalde manier ook wel om te dealen met dat zwaard van Damocles dat boven mij, maar ook boven ons als gezin, hangt."

Volgens Mentel haalt praten de scherpe kantjes eraf. "Ik vind het belangrijk dat de kinderen weten dat ik ontzettend gelukkig en dankbaar ben en dat ik blij ben dat ik zo lang hun moeder heb kunnen zijn."