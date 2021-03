Sonja Bakker en Barry van Suijdam hebben hun relatie beëindigd. Dat laat de dieetboekenschrijfster donderdag aan Story weten. Volgens Bakker is haar ex-verloofde "teruggevallen in oude patronen".

Bakker en Van Suijdam gingen enkele weken terug in therapie, na een ruzie in november waarbij de politie moest ingrijpen.

Volgens Van Suijdam vond de ruzie plaats na de presentatie van een nieuw dieetboek van Bakker in een hotel in Hoorn. "Ik had veel gedronken. En de drank is bij mij verkeerd gevallen. We stapten in de auto en raakten als een oud echtpaar in een gekibbel en ruzie. Ik werd verbaal agressief", aldus Van Suijdam.

"De chauffeur begon zich er ook mee te bemoeien en trapte op de rem. Hij was geschrokken van wat ik had gezegd en heeft de politie gebeld. En terecht. Als ik hoor wat ik allemaal heb uitgekraamd met mijn stomme dronken kop, heeft hij het goed."

Van Suijdam zei destijds niet wat de politie precies heeft gedaan en was ervan overtuigd dat hij en Bakker weer bij elkaar zouden komen.

De 46-jarige Bakker en de 47-jarige Van Suijdam waren sinds 2018 bij elkaar. Bakker heeft drie kinderen uit twee eerdere huwelijken: Finn, Tristan en Bram.