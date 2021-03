De breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg is "deze keer echt definitief", schrijft de volkszanger woensdagavond in een verklaring op Instagram. De 27-jarige zanger benadrukt dat hij op dit moment geen andere relatie heeft, maar dat hij wel veel steun vindt bij influencer Sarah van Soelen en dat hij niet uitsluit "dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan".

Het is de eerste keer dat Hazes op zijn relatiebreuk reageert. Hij legt uit dat het hem heeft opgebroken dat hij aan de verwachtingen van Westenberg wilde voldoen. De zanger vertelt niet wat die verwachtingen waren. "Het heeft een aantal keer tot een breuk geleid, die nu echt definitief is. Begin dit jaar is mij duidelijk geworden dat het tussen ons gewoon niet meer werkt."

Hazes schrijft op Instagram dat hij tijdens "alle ups en downs" regelmatig werd opgevangen door de familie van Soelen. "Vooral op de momenten dat ik er doorheen zat. Ik ben toen ook heel goed bevriend geraakt met Sarah. En hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap."

De zanger benadrukt dat hij geen relatie heeft met de 25-jarige influencer, die op Instagram meer dan 30.000 volgers heeft. "Op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb."

Het management van de zanger bevestigde woensdag dat Hazes en Westenberg hun verloving hadden verbroken. In december vroeg de Leef-zanger Westenberg ten huwelijk. De twee hadden sinds 2014 een relatie en kregen in 2016 een zoon. Eind 2019 was het stel al even uit elkaar toen Hazes enkele maanden een relatie had met Bridget Maasland.

Hazes vond de laatste tijd veel steun bij Sarah van Soelen. Hij benadrukt dat ze nu nog vrienden zijn, maar dat hij niet uitsluit dat er in de toekomst meer ontstaat.

'Ik laat mijn zoontje niet in de steek'

Hazes schrijft verder in zijn verklaring dat de breuk niet betekent dat hij zijn zoontje in de steek zal laten. "Het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden."

De zanger en presentator betreurt het dat het nieuws van de relatiebreuk zo snel al in de media kwam. "Helaas is mij niet de kans gegeven om het mijn zoon in alle rust te kunnen vertellen."

Westenberg schreef woensdagavond op Instagram dat ze de relatiebreuk met Hazes niet zag aankomen. Volgens haar was het afgelopen jaar juist het gelukkigste jaar van hun hele relatie. "De keuze van André om bij ons weg te gaan, is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen."

"Het vergt ontzettend veel kracht van mij om zonder dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek. Ik wens voor André rust in zijn hoofd en hart, zodat er ruimte ontstaat van binnen om zijn patronen en daarmee zijn ongelukkig zijn, te kunnen doorbreken", besluit Westenberg.