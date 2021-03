Zangeres Adele en haar ex-man Simon Konecki houden beiden het ouderlijk gezag over hun zoon Angelo. Hun scheiding werd onlangs na twee jaar afgerond.

Daarnaast hoeft de 32-jarige zangeres haar ex geen partneralimentatie te betalen, meldt TMZ woensdag. Andere details rond de scheiding, die in 2019 werd aangekondigd, zijn niet openbaar.

Adele kreeg in 2011 een relatie met Konecki. In het jaar daarna kregen ze hun zoon Angelo. In 2017 werd de zangeres gezien met een ring, waarna het gerucht ging dat ze met Konecki was getrouwd. Later in dat jaar bevestigde zij dat.