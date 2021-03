Monique Westenberg had de breuk met André Hazes, met wie ze zich in december nog verloofde, niet zien aankomen.

"Met een gebroken hart moet ik bevestigen dat André er wederom voor heeft gekozen bij zijn gezin weg te gaan", schrijft de 43-jarige Westenberg op Instagram.

"Het afgelopen jaar was het gelukkigste jaar van onze zeven jaar samen. Vanaf 12 december zaten wij op een roze wolk en daar heb ik tot aan twee weken geleden op gezeten. De keuze van André om bij ons weg te gaan, is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen."

Westenberg zegt niet verbaasd te zijn over de haast waarmee het nieuws naar buiten werd gebracht, nog voor de twee hun zoon konden inlichten. Ze ziet eenzelfde patroon als een jaar geleden, toen Hazes ook zijn gezin verliet. "Het vergt ontzettend veel kracht van mij om dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek."

Ook maakt ze een opmerking over het mentale welzijn van de 27-jarige Hazes, die woensdag via zijn management liet weten dat zijn relatie voorbij is. "Ik wens voor André rust in zijn hoofd en hart, zodat er vanbinnen ruimte ontstaat om zijn patronen - en daarmee het ongelukkig zijn - te kunnen doorbreken", aldus Westenberg.