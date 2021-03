Michael B. Jordan prijst zich gelukkig om zijn geduldige aard, vertelt hij in een woensdag verschenen interview met Men's Health.



"Ik ben een vrij geduldige persoon, maar in het afgelopen jaar werd dat naar een heel ander niveau getild", aldus Jordan.

In het afgelopen jaar zag de 34-jarige acteur dat de productie van meerdere films waarin hij speelt werd stilgelegd. "Toch moet je proberen om overal het positieve van in te zien."

Zo had Jordan de kans om meer tijd door te brengen met zijn familie, onder wie zijn zus en haar zoon. "Het was zo belangrijk om bij dat kleine mannetje te kunnen zijn. Ik heb zelfs een paar luiers verschoond, dat was anders nooit gebeurd."