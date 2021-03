Voormalig GTST-actrice Stijn Fransen is zwanger van haar eerste kind, zo maakt ze woensdag bekend via Instagram.

"Coronakilo's? Nee hoor, want al twintig weken lang is er een extra leventje heel hard bezig om te groeien in mijn buik", schrijft de dertigjarige Fransen.

Ze noemt haar zwangerschap het grootste project waar ze ooit aan begonnen is. "Wat is zwanger zijn onwijs bijzonder."

Fransen was in Goede Tijden, Slechte Tijden tussen 2015 en 2018 te zien als Sam Dekker. Later deed ze onder meer mee aan Dance Dance Dance en Expeditie Robinson.