Vanessa Bryant is door de rechter in het gelijk gesteld in een zaak over foto's die werden gemaakt bij de helikoptercrash waarbij haar man Kobe Bryant en dochter Gianna om het leven kwamen. ESPN meldt dat de identiteit van de agenten die de foto's maakten bekend mag worden.

Er verschenen al snel foto's van het ongeluk online. De foto's bleken te zijn gemaakt door vier agenten werkzaam bij de politie van Los Angeles. Advocaten van de agenten probeerden ervoor te zorgen dat hun namen niet openbaar gemaakt mochten worden.

De rechter heeft besloten dat Bryant de namen wel mag gebruiken in de zaak die ze heeft aangespannen. De namen worden toegevoegd aan het strafdossier. De politie van Los Angeles kan nog wel in hoger beroep.

Bij het helikopterongeluk in Californië op 26 januari vorig jaar kwamen de 41-jarige basketballer en zijn 13-jarige dochter Gianna om het leven, evenals zeven andere inzittenden.