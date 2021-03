André Hazes en Monique Westenberg hebben opnieuw besloten om uit elkaar te gaan. Het management van de zanger bevestigt het einde van hun verloving aan De Telegraaf na berichtgeving van Story.

Het management van de zanger laat weten dat alles goed leek te gaan, nu Hazes een gezonder leven leidt. "Ook thuis leek het in eerste instantie allemaal goed te gaan. Alles heeft hij eraan gedaan om het thuis goed te houden. Hij was weer vaker thuis en de band met kleine André ging ook stukken beter. Tot enkele weken geleden", reageert het management.

Het stel verloofde zich nog in december, toen Hazes Westenberg op 12 december ten huwelijk vroeg. Ondanks de trouwplannen kwamen er spanningen, zegt het management nu. "Hierdoor ook weer meer ruzies. Ze hebben veel gesproken en zijn tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan."

Afgezien van de reactie van het management, houden Westenberg en Hazes zich op sociale media nog stil. Op Instagram plaatste Westenberg wel een foto met hun zoon, waarbij ze slechts "onvoorwaardelijk" schrijft.

De twee hadden sinds 2014 een relatie en kregen in 2016 een zoon. Eind 2019 was het stel al even uit elkaar toen Hazes enkele maanden een relatie had met Bridget Maasland.