Özcan Akyol heeft zelf niet het idee dat hij dingen mist tijdens de coronacrisis. In gesprek met VIVA vertelt de presentator en schrijver dat hij normaal gesproken ook geen sociaal leven heeft.

"Om me heen zie ik dat mensen het zwaar hebben door de coronacrisis en alles wat is gesloten. Dat trek ik me wel aan, maar ik mis zelf eigenlijk niks. Ik zit al mijn hele leven in mijn eigen lockdown", legt Akyol uit.

De presentator van Sterren op het Doek en Eus' Boekenclub geeft toe niet goed te zijn in het onderhouden van sociaal contact. "Op een gegeven moment weet je dat en kies je ervoor om geen nieuwe vriendschappen meer aan te gaan. Dat is veiliger, want ik raak toch altijd teleurgesteld."

Het kost hem dan ook geen moeite om zijn drukke carrière te combineren met het opvoeden van twee kinderen. "Ik heb geen sociaal leven, dus ik ben of thuis of ik ben aan het werk. Meer smaken zijn er niet."

De presentator werd er door zijn vriendin Anna van den Breemer wel op gewezen dat hij de kinderen te veel verwende, omdat hij aan het overcompenseren was voor zijn eigen jeugd, waarin hij geen vader had die er voor hem was. Akyol had het gevoel dat hij zijn kinderen alles moest geven en er altijd voor hen moest zijn. Van den Breemer vertelde hem dat hij niet voor '300 procent vader' hoefde te zijn.

"Dat waren momenten waarop ik langzaam ging inzien dat je niet moet doorslaan in de perfecte vader willen zijn. Als ik een keer om middernacht thuiskom van mijn werk, is dat niet meteen emotionele verwaarlozing. Zolang ze maar weten dat ik terugkom, is er niets aan de hand."