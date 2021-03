Janny van der Heijden heeft drie kleinkinderen, maar oma wordt ze niet genoemd. Niet omdat de presentatrice het oud vindt klinken, maar omdat ze het een vreselijk woord vindt, vertelt ze aan Beau Monde.

"Mijn kleindochters noemen me 'boeboe'. Dat is zo ontstaan toen de oudste, toen ze anderhalf was, me een keer op televisie zag en 'boeboe' riep", aldus het jurylid van Heel Holland Bakt.

Van der Heijden heeft een sterke band met haar twee zoons, hun partners en haar kleinkinderen. Ze ziet ze allemaal regelmatig en in haar huis in Frankrijk vieren ze samen vakantie. Ze herkent veel van zichzelf in haar kinderen. "Openstaan voor andere mensen, niet oordelen, van lekker eten houden, goede smaak hebben, loyaal zijn aan vrienden. Mijn zonen zijn allebei intelligent, ze hebben veel gemeen, maar zijn ook heel verschillend."

Als Van der Heijden iets moet benoemen in het leven dat ze goed heeft gedaan, zijn het haar kinderen. Haar carrière op televisie ziet ze dan ook in perspectief. "Je weet dat er een leven buiten de spotlights is. Ik heb mensen door bekendheid zien veranderen, dat ze menen speciaal te zijn. Vooral bij jonge mensen, die snel bekend zijn geworden, zie je dit. Televisiemaken is een vak. Je hebt het geluk dat je daarmee in de spotlights mag staan, want dat is leuk en het biedt voordelen, maar je bent niet bijzonder."

"Blijf alsjeblieft met beide benen op de grond staan en realiseer je dat het niet meer dan een baan is. Ik vind dat bekende mensen een voorbeeldfunctie hebben. Vul dit in met positieve en niet met negatieve beeldvorming. Ik vind het lastig om te zien dat mensen zich arrogant gedragen, hun middelvinger opsteken: fuck de wereld. Wie ben jij om dat te zeggen? Heb respect voor een ander die dat geluk van jou niet heeft gekregen."