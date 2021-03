Sylvie Meis deelt op sociale media een heleboel, maar haar expliciete gevoel voor humor houdt ze liever voor haar vrienden. Grapjes over seks maakt ze thuis wel, vertelt ze aan Grazia, maar op sociale media zou ze dat nooit doen.

Volgens Meis staat haar "dirty mind" voor vrouwelijke kracht. "Toe durven geven dat je een seksueel mens bent, dat je je eigen plezier belangrijk vindt en je niet schaamt voor je eigen gevoelens. Het ding is, er is altijd een fine line tussen wat je in je eigen vertrouwde groepje kunt zeggen en wat je publiekelijk schrijft. Een supercoole grap onderling kan online trashy overkomen, en dat ben ik niet, dus dat post ik ook niet."

Voor Meis is het belangrijk om klasse uit te stralen, zowel in het echte leven als online. De trend waarbij mensen huilfoto's van zichzelf delen op Instagram ziet ze niet zitten, omdat ze een "esthetische droomwereld" wil creëren op haar pagina.

"Ik raak niet gemotiveerd van een vrouw die in een hysterische huilbui een foto post, that's not my thing. Ik kijk graag naar mooie, sportieve vrouwen met een gezonde uitstraling, waarvan ik denk: wat doet zij wat ik ook kan doen? En op mijn beurt probeer ik zo ook weer andere vrouwen te motiveren", aldus Meis.

Geld is voor Meis geen drijfveer en dus zegt ze ook wel eens aanbiedingen of klussen af omdat het voor haar imago niet goed zou zijn. Een shoot voor Playboy zou de presentatrice nooit doen. "Mijn grens ligt bij lingerie. En ik maak geen reclame voor bont, ik ben een voorstander van faux fur, dat wordt nu zo mooi gemaakt. Als Fendi mij morgen zou vragen voor hun nieuwe bontcampagne, zou ik, hoe bijzonder dat ook is, toch weigeren."