Major, de Duitse herdershond van de Amerikaanse president Joe Biden en first lady Jill Biden, keert ondanks een bijtincident terug naar het Witte Huis. Amerikaanse media suggereerden eerder dat Major en Champ, Bidens andere Duitse herder, na het incident uit de ambtswoning waren verbannen.

De Amerikaanse zender CNN meldde eerder dat Major, die anderhalf jaar oud is, een bewaker van het Witte Huis heeft gebeten. De voor Major onbekende persoon liep volgens een woordvoerder van het Witte Huis een kleine wond op.

De honden verblijven momenteel tijdelijk in het huis van de Amerikaanse president in Delaware, zegt de woordvoerder. Het verblijf van Major en Champ in Delaware was al geregeld, omdat Bidens echtgenote Jill op reis is. De dieren moeten in Washington nog wennen aan de nieuwe omgeving, benadrukte de zegsvrouw.

De honden kwamen vlak na het aantreden van Biden in januari in het Witte Huis en zouden vrijuit en met weinig begeleiding door de ambtswoning hebben gelopen. Ze zijn regelmatig te zien op foto's die Biden deelt op sociale media.