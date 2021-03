Romy Monteiro leeft veel bewuster sinds ze jaren geleden bijna een burn-out kreeg. De actrice wil stilstaan bij de dingen die haar gelukkig maken, zegt ze in een dinsdag verschenen interview met AD.

"Opeens deed ik een heleboel dingen tegelijk. Ik pakte alles aan. Ik presenteerde ook nog. Ik had drie drukke banen en ik was pas net begonnen", zegt Monteiro over de tijd waarin ze ook in de musical The Bodyguard speelde.

"Alles overkwam me toen. Inmiddels ben ik ouder en maak ik het leven bewuster mee. Ik zorg dat ik nu kan genieten van alles wat ik doe."

Onlangs werd bekend dat Monteiro in de RTL 4-soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden gaat spelen. Daarom heeft ze haar musicalcarrière op een laag pitje gezet.

"Een musical is heel tijdrovend. Met The Bodyguard heb ik voor mijn gevoel al mijn top bereikt. Ik heb een Musical Award gewonnen. Er moet echt wel iets heel moois voorbijkomen, wil ik dat weer doen."