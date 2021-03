Het Britse koninklijk huis is bedroefd over hoe prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle de afgelopen jaren aan het hof hebben ervaren. Daarmee reageerde Buckingham Palace dinsdag op de beweringen die het echtpaar onlangs deed in een interview met Oprah Winfrey.

"De familie is bedroefd om te horen hoe uitdagend de afgelopen jaren voor Harry en Meghan zijn geweest. De opgeworpen kwesties, met name die met betrekking tot ras, zijn zorgwekkend", luidt het statement namens koningin Elizabeth.

"Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden die zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken. Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde familieleden zijn", aldus Buckingham Palace.