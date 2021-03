Jess Glynne heeft maandagavond haar excuses aangeboden voor het gebruik van een scheldwoord voor transgenderpersonen in de podcast van komiek Mo Gilligan. De Britse zangeres belooft dat ze haar Instagram-account de komende tijd zal gebruiken om aandacht te schenken aan organisaties die zich inzetten voor rechten voor transgenderpersonen.

In de podcast vertelde Glynne over een bezoekje dat ze samen met een vriend bracht aan een "stripclub met trannies". Het gebruik van dat woord wordt als neerbuigend gezien. Daarnaast lachte ze om hoe oncomfortabel haar heteroseksuele vriend zich in deze omgeving voelde.

Verschillende lhbti-organisaties en eigenaren van clubs zeiden vervolgens via sociale media dat het niet door de beugel kan om de plaatsen die de lhbti-gemeenschap als veilig ziet belachelijk maken.

"Allereerst wil ik met heel mijn hart zeggen dat het me ontzettend spijt", begint Glynne, bekend van hits als Rather Be en Hold My Hand, haar verklaring. "Ik weet dat in dit geval alleen een excuus verre van genoeg is. Ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt en het enige voordeel hiervan is dat ik ervan kan leren. Ik wil niet zomaar een pr-excuus publiceren, want ik weet dat ik een gemeenschap heb gekwetst die ik juist volledig wil steunen."

'Ik heb iets geleerd wat ik voor de rest van mijn leven meeneem'

Glynne zegt zich ervoor te schamen dat ze niet wist dat de term neerbuigend en kwetsend is. Ze zegt in gesprek met model en transgenderactivist Danielle St James meer te hebben geleerd over de betekenis ervan. "Zij heeft me uitgelegd hoe dat woord als een wapen wordt gebruikt. Het is voor transgenderpersonen vaak het laatste woord dat ze horen voordat ze bruut worden mishandeld of zelfs vermoord."

"Ik snap nu hoe beledigend het was dat ik dit verhaal lachend vertelde. Ik had beter moeten weten. Ik heb vandaag iets geleerd wat ik voor de rest van mijn leven mee zal nemen." Glynne kondigt aan haar platform te gebruiken om verschillende organisaties die voor transgenderrechten opkomen aan het woord te laten.

Volgers van de zangeres roepen haar op om ook een financiële donatie aan de organisaties te doen en uitgebreider excuses te maken omdat ze lacherig deed over safe spaces voor de lhbti-gemeenschap.

Jess Glynne biedt op Instagram excuses aan voor de opmerkingen die ze maakte in een podcast (Foto: Instagram Jess Glynne)