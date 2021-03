Marco Borsato heeft voor het eerst sinds zijn relatiebreuk met Leontine Borsato een nieuw nummer uitgebracht en zingt daarop over het einde van een relatie. John Ewbank schreef Een moment, het nummer dat de zanger samen met Rolf Sanchez zingt.

In de tekst wordt gezongen nog één moment te willen met een geliefde, omdat de relatie al langer een gevecht was, maar de schok over het einde nu toch groot blijkt. "Het had zo vaak kunnen gebeuren, want we strijden al zo lang. Maar ik dacht altijd: we zijn toch te bang."

"Ik hou van jou, ik heb het vaak gezegd. Maar nu pas dat je gaat, nu voel ik het echt", zingt Borsato ook. "Twijfel niet, mijn lief, nog geen moment. Ik wil dat je dit weet. Ik was altijd van jou, ik ben altijd gewoon zo vreselijk blind geweest."

Het is het eerste nummer dat Borsato in ruim een jaar uitbrengt. Zijn laatste nummer Lippenstift ging over een partner die vreemdging. Dat nummer kwam in 2019 uit, in februari 2020 maakten Leontine en Marco Borsato na een huwelijk van bijna 22 jaar bekend te gaan scheiden. Sindsdien heeft de zanger zich teruggetrokken om te herstellen van zijn burn-out en het einde van de relatie.

Borsato heeft in de media weinig gezegd over het einde van zijn huwelijk, maar schreef op Valentijnsdag op sociale media voor altijd van zijn ex-vrouw te zullen houden. Op zaterdag 13 maart zendt SBS6 een interview van Linda de Mol met de zanger uit.