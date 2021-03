De twee Duitse herders van de Amerikaanse president Joe Biden en first lady Jill Biden hebben het Witte Huis verlaten na een bijtincident waarbij een van de dieren en een personeelslid betrokken waren, zeggen ingewijden maandag tegen CNN.

Het gaat om de driejarige Major (foto), die in november 2018 door Biden werd gered uit een dierenasiel. Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen, maar het incident was volgens de ingewijden dusdanig serieus dat de twee herdershonden niet langer welkom zijn in het Witte Huis.

Major is de jongste van de twee Duitse herders van de president. Hij vertoonde vaker ongewenst gedrag, zoals het achtervolgen van stafleden en beveiligers. Biden heeft ook nog Champ, een dertienjarige Duitse herder.

Jill Biden zei vorige maand in een interview in The Kelly Clarkson Show dat de twee honden nog erg moesten wennen aan hun nieuwe leven in het Witte Huis. De first lady vertelde toen ook dat de honden niet op de meubels mochten zitten, maar dat Major dit wel steeds deed.

Het Witte Huis wilde maandag niet reageren bij CNN. Een persoon die bekend is met het schema van de honden bevestigde in gesprek met de Amerikaanse zender dat de dieren inmiddels in Bidens oude woonplaats Wilmington zijn.