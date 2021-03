Talitha Muusse lijdt dagelijks onder een beschadiging van haar nekwervel die op haar 23e werd geconstateerd. De 29-jarige Op1-presentatrice zegt op Instagram dat de beschadiging ook van invloed is op haar houding op televisie.

"Er zijn wat mensen die mij soms negatieve dm's sturen over mijn fysieke houding als ik Op1 presenteer. Ik zou te stijf zijn, te veel mijn schouders optrekken, op de stoel bewegen, in elkaar gekrompen overkomen et cetera."

Muusse legt uit dat de klachten al op negentienjarige leeftijd ontstonden en waarschijnlijk het gevolg zijn van "een combinatie van erfelijke factoren, een scheef gegroeide ruggengraat, lengteverschil in mijn benen en veel te zware overbelasting door te hard werken en te veel computergebruik".

Doordat ze aan haar houding heeft gewerkt en gerichte oefeningen doet, gaat het iets beter met haar. Maar ze heeft nog dagelijks pijn.

"Ik schrijf dit om mensen ervan bewust te maken dat wat je ziet niet altijd het hele verhaal is. Ik schrijf het ook op, omdat het soms pijn doet om reacties te lezen, terwijl ik hard mijn best doe om mijn eigen houding te verbeteren. Maar nu denk ik: fuck it. Ik werk eraan voor mezelf en het boeit mij niet hoe het eruitziet! En ten slotte: ik hoef er als vrouw al helemaal niet gracieuzer, charmanter of mooier bij te zitten. Dit is wat voor mij nu werkt."