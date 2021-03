Het interview dat Meghan Markle en prins Harry aan Oprah Winfrey hebben gegeven, deed veel stof opwaaien. Royaltydeskundige Rick Evers vertelt in gesprek met NU.nl dat hij er niet raar van zou opkijken als dit tot veranderingen aan de zijde van het Britse koninklijk huis leidt.

Wat werd besproken in het interview Markle zei dat er is gesproken over "hoe donker Archies huid zou worden". Wie deze zorgen heeft geuit, werd niet gezegd. Winfrey liet maandag weten dat prins Harry heeft benadrukt dat het niet om koningin Elizabeth of prins Philip gaat.

Na de geboorte van Archie werd besloten dat hij de titel 'prins' niet zou krijgen. Daardoor zou hij tot verbazing van het echtpaar ook geen beveiliging krijgen. Zij wilden wel graag beveiliging als dat nodig was.

Het leven binnen het Britse koningshuis viel Markle dermate zwaar, dat ze tijdens haar zwangerschap met suïcidale gedachten kampte vanwege de negatieve manier waarop de media over haar schreven.

Ze vroeg om hulp vanwege haar mentale klachten, maar kreeg daarbij naar eigen zeggen geen enkele steun vanuit het koninklijk huis.

De prins vertelde onder meer dat het contact met zijn vader prins Charles verslechterde nadat het stel had laten weten de taken te willen neerleggen. Voorafgaand aan de bekendmaking sprak hij drie keer met zijn grootmoeder koningin Elizabeth, maar Charles hield het contact af.

De uitspraken in het interview brengen in de media veel teweeg en de vraag is dan ook of het Britse koninklijk huis hier openlijk op zal reageren. Evers verwacht dit niet. "Dat is niet de gewoonte. Never complain, never explain." Desondanks hoopt de royaltydeskundige dat de situatie verandert: "Niet voor de buitenwereld, niet voor Meghan, maar wel voor iedereen die hier in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Zoals een medewerker of iemand die trouwt met iemand van het koninklijk huis."

Dat er - wellicht in stilte - veranderingen volgen, acht Evers niet onmogelijk. "Elizabeth is niet alleen koningin van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van het hele Gemenebest (zo'n vijftig landen, waaronder Zuid-Afrika en Australië, red.). Meghan was in die landen iemand met wie mensen zich konden identificeren. Ze zagen haar als een van hen. Nu zij niet meer bij de familie hoort, hebben leden van het Gemenebest gezegd: 'Moeten we niet eens af van die koloniale banden?' Dit interview zou dat best eens kunnen bespoedigen."

Het interview dat prinses Diana vlak na haar scheiding van prins Charles aan de BBC gaf, kan op bepaalde vlakken worden vergeleken met het gesprek dat Winfrey met prins Harry en Markle had. Het koninklijk huis reageerde niet op Diana's interview, maar het bracht op den duur toch enkele veranderingen teweeg, legt Evers uit.

"Toen Diana overleed, kwam koningin Elizabeth eigenlijk voor het eerst uit haar ivoren toren. Ze besloot dat er een Britse vlag halfstok werd gehangen. Dat was een primeur, want de vlag werd normaal alleen gebruikt om de aan- of afwezigheid van de koningin aan te duiden. Ook gaf Elizabeth een toespraak op tv. Al met al is er zeker beweging mogelijk."