Meghan Markle en prins Harry krijgen na zoon Archie nu een dochter. Dat maakte het stel bekend in het interview dat het gaf aan Oprah Winfrey.

Naast openbaringen over racisme binnen het Britse koninklijk huis, vertelde het stel dat het kindje dat ze binnenkort verwachten een meisje is.

"Kinderen hebben is al fantastisch, maar om nu een jongen en een meisje te hebben... Wat kun je nog meer wensen?", aldus Harry in het gesprek, over zijn eenjarige zoon en toekomstige dochter.

Het stel maakte op 14 februari bekend een broertje of zusje voor zoon Archie te verwachten. Onlangs maakte Markle bekend na de geboorte van Archie, in juli 2020, een miskraam te hebben gehad.