Prins Harry en Meghan Markle hebben in een openhartig interview met Oprah Winfrey verteld over de zorgen die binnen het Britse koningshuis werden geuit over de huidskleur van hun zoon Archie. Er werden volgens hen vragen gesteld over hoe donker zijn huidskleur zou worden.

Handig om te weten: Prins Harry en Meghan Markle besloten een jaar geleden te verhuizen naar de Verenigde Staten, waar ze nu nog steeds wonen met hun zoon Archie. Het stel verwacht binnenkort een dochter.

Het interview is in de Verenigde Staten al uitgezonden, maar in Europa pas later te bekijken. In Nederland op dinsdag, via Net5.

Het stel heeft altijd gezegd buitenproportioneel hard te zijn behandeld door de Britse pers. Nog niet eerder vertelden ze over wat er binnen het koninklijk huis gebeurde.

Vanuit de familie zou er nog druk zijn uitgeoefend om te wachten met de uitzending, omdat de 99-jarige prins Philip (Harry's opa) al drie weken in het ziekenhuis ligt.

In het interview vertelde Markle dat er gesprekken waren geweest waarin "zorgen over hoe donker zijn huid zou zijn als hij eenmaal geboren was" werden besproken. Prins Harry bevestigde aanwezig te zijn geweest toen die zorgen werden geuit, maar wilde niet kwijt wie ze had uitgesproken. "Dat zal ik nooit delen, maar destijds vond ik het erg ongemakkelijk en was ik geschokt."

De inmiddels eenjarige zoon van het stel ontving geen titel na zijn geboorte. Hoewel het stel dat zelf niet wilde, omdat ze verlangen naar een zo normaal mogelijk leven voor Archie, werd hen de kans niet gegeven.

"Terwijl ik zwanger was vertelden ze dat ze de regels wilden aanpassen," vertelde Markle. "Ik vind dat het niet hun recht is zijn titel af te pakken. Maar ze wilden niet dat mijn kind een prins of prinses zou worden. Hij zou ook geen beveiliging ontvangen, begrepen wij in de laatste maanden van mijn zwangerschap."

"Het is niet dat we wilden dat hij een prins werd, maar als het afnemen van zijn titel zou betekenen dat ze niet voor hem wilden zorgen, is dat een ander verhaal. We willen dat onze zoon veilig is", aldus de hertogin van Sussex, die later vertelde zichzelf ook nooit beschermd te hebben gevoeld door Buckingham Palace. "En dat niet alleen, het werd duidelijk dat naarmate de situatie verslechterde, ze bereid waren te liegen over mij om andere leden te beschermen."

Suïcidale gedachten, maar geen hulp

Het leven binnen het Britse koningshuis viel Markle dermate zwaar dat ze tijdens haar zwangerschap kampte met suïcidale gedachten door de negatieve manier waarop de media over haar schreven. "Ik zag gewoon geen andere oplossing. Ik zat midden in de nacht rechtop en dacht: ik snap niet hoe dit allemaal gedraaid wordt. Ik besefte: dit gebeurt omdat ik leef."

"Ik schaamde me heel erg, ook om het aan Harry te vertellen, door alles wat hij al heeft meegemaakt. Maar ik wist ook dat als ik het niet zou zeggen, ik het zou doen. Ik wilde niet meer leven. En dat was een hele heldere en doodenge gedachte", aldus Markle.

Uiteindelijk vroeg ze hulp voor haar mentale klachten, maar kreeg naar eigen zeggen daarbij geen enkele steun vanuit het koninklijk huis. "Ik vertelde dat ik ergens heen moest, omdat ik me nog nooit zo had gevoeld. Maar er werd mij verteld dat dat geen optie was, want dat zou niet goed zijn voor de reputatie."

Harry heeft weinig contact met familie

Hoewel het grootste deel van het interview alleen met Markle was, schoof Harry aan om te vertellen over zijn ervaringen. De prins vertelde onder andere dat het contact met zijn vader, prins Charles, verslechterde toen het stel aangaf zijn verplichtingen te willen neerleggen.

Voorafgaand aan de bekendmakingen sprak hij drie keer met zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, maar Charles nam na twee gesprekken de telefoon niet meer op. "Maar ik moest iets doen. Het werd mij duidelijk dat ik dit moest doen voor mijn gezin. En dat was geen verrassing, voor niemand."

"Het is verdrietig dat het zover heeft moeten komen, maar ik moet zorgen voor mijn eigen geestelijke gezondheid en die van mijn vrouw en zoon. Ik zag waar het heen ging."

Momenteel is de relatie met zijn vader nog niet goed, wat Harry zwaar valt. "Hij weet welke pijn ik voel, door wat hij zelf heeft meegemaakt. Maar ik zal altijd van hem blijven houden. Het blijft een prioriteit om die relatie te verbeteren."

Over de band met zijn broer William is in de Britse pers ook uitvoerig geschreven: de twee zouden ruzie hebben. "En er zal nog wel veel meer over geschreven worden. Maar ik hou onwijs van William. Hij is mijn broer. We hebben samen de hel meegemaakt (het overlijden van hun moeder Diana, red.), maar we nemen nu ieder een eigen pad. Er zit nu veel ruimte tussen ons. Hopelijk zal dat met de tijd beter worden."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

