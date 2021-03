Josylvio is zondag vader geworden van zijn tweede kind, meldt de rapper zondag via Instagram. Hij heeft opnieuw een zoon gekregen.

"Welkom to the world Dean Sylvio Dowib", aldus Josylvio. "Alle clichés zijn waar. Er bestaat niks wat mooier is."

In november 2019 werd Josylvio, die in het dagelijks leven Joost Dowib heet, vader van zoon Omar Sylvio. Een maand eerder maakte de toen 27-jarige artiest bekend zijn eerste kind te verwachten. "Ik ben van jongeman naar man aan het gaan", lichtte hij toe in De Woordenschat Podcast.

In december kondigde Josylvio aan voor de tweede keer vader te worden. De naam van de moeder van beide kinderen is niet bekendgemaakt.