Daphne Deckers is in het leven gegroeid door het overlijden van haar vader, vertelt de schrijfster zondag in De Perstribune.

"Mijn vader is inmiddels al drie jaar overleden, maar het voelt nog heel recent", aldus de 52-jarige Deckers. De vader van de schrijfster leed aan vasculaire dementie, vertelt ze. De geestelijke aftakeling die bij die aandoening hoort, heeft grote indruk op haar gemaakt.

"Als je een van je ouders verliest, realiseer je je dat je ouders inderdaad niet voor eeuwig leven", licht Deckers de persoonlijke groei die ze ervaart toe. "Je realiseert je dat jij nu opschuift in de cirkel die het leven heet. Dat jij nu een ouder bent met kinderen en hopelijk ooit kleinkinderen krijgt."

Deckers vindt dat de dood betekenis aan het leven geeft. "Maar voor dat soort filosofieën heb je gewoon even helemaal geen ruimte als je eigen vader overlijdt."