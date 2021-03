Nog voordat het interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle überhaupt is uitgezonden, beheerst het de voorpagina's van de Britse kranten. Het echtpaar staat niet op goede voet met de Britse roddelpers, en zoals verwacht kijken niet alle tabloids even reikhalzend uit naar het gesprek dat in de nacht van zondag op maandag (Britse tijd) wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS.

De prins en Markle wonen momenteel in Los Angeles en verwachten een tweede kind. Het echtpaar heeft meerdere rechtszaken tegen de Britse sensatiebladen lopen, waaronder tegen The Mail on Sunday, die in 2019 een persoonlijke brief van Markle gericht aan haar vader publiceerde.

Diezelfde krant schrijft nu op basis van een paleismedewerker dat "Britten maandag alleen denken aan de scholen die weer opengaan, hun vaccinatie en of prins Philip nog beter wordt". Het hele interview met prins Harry en Meghan Markle, dat maandagavond pas in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgezonden, wordt volgens The Mail on Sunday niet eens zo belangrijk geacht.

'Koningin Elizabeth gaat niet kijken'

The Daily Star laat zich uitgesproken negatief uit over het interview. Daar staat op de voorpagina een papieren zak afgebeeld met daarop een foto van het echtpaar voorzien van zwarte balkjes voor hun ogen. "Als je morgen het interview op ITV kijkt en de neiging krijgt om over te geven, voel je dan vrij om dit handige zakje uit te knippen", staat erbij geschreven.

The Sunday Times meldt dat koningin Elizabeth "het circus" niet zal kijken, en The Sunday Express schrijft dat Elizabeth "alleen maar bezig is met haar werk en de gezondheid van prins Philip".

Het interview van Oprah Winfrey met Meghan Markle en prins Harry wordt in 63 landen uitgezonden. De Amerikaanse televisiezender CBS betaalde naar verluidt tussen de 7 miljoen en 9 miljoen dollar (5,9 miljoen en 7,6 miljoen euro) voor de rechten van het interview.