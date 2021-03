Priyanka Chopra Jonas opent eind maart een eigen restaurant in New York. Dat laat de 38-jarige actrice en voormalig Miss World weten op Instagram.

Het etablissement draagt de naam SONA en serveert eten uit de Indiase keuken. "SONA staat voor de belichaming van de tijdloze Indiase keuken en de smaken waarmee ik ben opgegroeid", schrijft Chopra Jonas, die werd geboren in het Indiase Jamshedpur.

Op enkele foto's is te zien hoe ze met haar man Nick Jonas een Indiase gebedsceremonie uitvoert in het pand waar het restaurant gevestigd is.

In New York is het sinds 12 februari weer mogelijk om binnen te eten in restaurants en cafés. Wel zijn er diverse maatregelingen en restricties van toepassing om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.