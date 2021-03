Miley Cyrus kampte aan het begin van haar zangcarrière met een identiteitscrisis. Volgens de zangeres had dat te maken met Hannah Montana, de populaire kinderserie waarin zij de hoofdrol speelde.

Door die rol was het voor de nu 28-jarige Cyrus moeilijk om erachter te komen wie ze echt was. "Je hebt dan miljoenen fans en je bent de grootste ster in de wereld. Maar wanneer je de pruik afzet, geeft niemand meer om je. Dan ben je ineens geen ster meer", aldus Cyrus in gesprek met Allison Hagendorf in een podcast.

De laatste aflevering van Hannah Montana werd in 2011 gemaakt. Cyrus stortte zich daarna volledig op de muziekwereld, maar heeft zo nu en dan nog steeds te maken met haar toenmalige alter ego Hannah Montana. Inmiddels heeft ze daar wel mee leren leven. "Ik moest in het begin echt even beseffen dat ik geen Hannah Montana meer was", aldus Cyrus, die laat weten dat dit in het begin wel moeilijk was. "Het was namelijk wel een personage dat je net zo vaak was als dat je jezelf was".

Inmiddels heeft Miley Cyrus meerdere hits gescoord met nummers als The Climb, Wrecking Ball en Prisoners.