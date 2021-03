Nicolas Cage is in de zevende hemel nu hij getrouwd is met de Japanse Riko Shibata, zo laat hij aan People weten.

"Het nieuws over de bruiloft klopt, en we zijn heel gelukkig", aldus de 57-jarige acteur, die vorige maand tijdens een "hele kleine en intieme ceremonie" zijn jawoord gaf aan Shibata, die zo'n dertig jaar jonger is.

De twee trouwden op 16 februari. Dat is een belangrijke datum voor Shibata, want het is de geboortedag van haar overleden vader. Shibata droeg tijdens de bruiloft een handgemaakte Japanse bruidskimono die uit drie lagen bestond. Cage ging gekleed in een pak van Tom Ford.

Het stel ontmoette elkaar ruim een jaar geleden in het Japanse Shiga. Cage scheidde in maart 2019 na vier dagen van Erika Kookie. Daarvoor was hij getrouwd met Alice Kim, Lisa Marie Presley en Patricia Arquette.