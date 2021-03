Acteur Nicolas Cage is vorige maand getrouwd met de 26-jarige Riko Shibata, schrijft entertainmentsite TMZ. Het is het vijfde huwelijk voor de 57-jarige acteur.

Volgens rechtbankdocumenten gaven Cage en Shibata elkaar het jawoord in Las Vegas. Zij heeft de achternaam aangenomen van de Con Air-acteur. De twee hadden ongeveer een jaar een relatie, maar waren een groot deel van die tijd zonder elkaar vanwege het het coronavirus.

Shibata komt uit Japan en verbleef op het moment van het huwelijksaanzoek ook in haar moederland. Cage vroeg haar in augustus via FaceTime ten huwelijk. Omdat ze elkaar toen niet in het echt konden zien, liet hij de trouwring opsturen naar Japan.

Het huwelijk met Shibata komt minder dan twee jaar na zijn laatste huwelijk met Erika Koike. Dat huwelijk was geen succes en eindigde al na vier dagen.

Zijn eerdere huwelijken waren met Lisa Marie Presley, Patricia Arquette en Alice Kim. Met Kim was hij ruim twaalf jaar getrouwd.