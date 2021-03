Voormalig tennisster Michaëlla Krajicek is in verwachting van haar eerste kind. Dat heeft de 32-jarige halfzus van oud-tennisser Richard Krajicek vrijdag laten weten via Instagram.

In een video is te zien dat Krajicek en haar vriend, tennisser Jelle Sels, het geslacht van hun baby bekendmaken. De twee snijden een taart aan die een blauwe vulling blijkt te bevatten. Krajicek wordt gefeliciteerd door onder anderen schrijfster Daphne Deckers, de vrouw van haar halfbroer.

Krajicek trouwde in 2015 met tennisser Martin Emmrich. In 2018 kondigden ze aan uit elkaar te gaan.

In december stopte Krajicek met het spelen van professioneel tennis. De Delftse, die begin 2019 haar laatste wedstrijd speelde, ondervond te veel last van haar knie en moest noodgedwongen haar carrière beëindigen.

Krajicek kende een veelbelovende start van haar loopbaan. Ze won als tiener in 2005 en 2006 drie WTA-toernooien (in Tasjkent, Hobart en Rosmalen) en stuntte in 2007 met een plek in de kwartfinales van Wimbledon.

Daarna ging het echter vooral door blessureleed bergafwaarts. Ze moest liefst vijf keer worden geopereerd aan haar knie en zakte steeds verder weg op de wereldranglijst, waarop ze op het moment van haar afscheid niet eens een ranking had.