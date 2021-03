Lisa Marie Presley heeft in de rechtbank gevraagd om haar huwelijk met Michael Lockwood te beëindigen, meldt TMZ vrijdag op basis van rechtbankdocumenten. Presley vroeg al in 2016 de scheiding aan, maar haar echtgenoot zou weigeren hieraan mee te werken.

Volgens Presley is er geen kans dat zij en Lockwood hun huwelijk kunnen redden. Daarom wil de dochter van zanger Elvis Presley (1935-1977) afzonderlijk laten regelen dat ze weer officieel vrijgezel wordt verklaard en vervolgens de andere zaken rond de echtscheiding.

In 2018 boekte Presley in de rechtszaal een overwinning tegen Lockwood. Een rechter oordeelde dat ze de gitarist en muziekproducer geen alimentatie hoefde te betalen, omdat beiden in 2007 huwelijkse voorwaarden hadden ondertekend.

Presley en Lockwood trouwden in 2006. Daarvoor was de 53-jarige Presley getrouwd met muzikanten Danny Keough en Michael Jackson en was ze vier maanden de huwelijkspartner van acteur Nicolas Cage.